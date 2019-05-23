كعادتهم .. الحوثي يزعم ضرب مطار أبو ظبي.. وقطر تدعم أكاذيبهم

طلال الضوي(صدى):

تواصل قطر ممارساتها الإرهابية ضد أشقاءها ودعم الجماعات الإرهابية وعلى رأسهم جماعة الحوثي الإيرانية.

فبثت جماعة الحوثي الإرهابية، اليوم الخميس، فيديو تزعم فيه أنه يرصد استهداف مطار أبو ظبي بطائرة مسيرة، وفقًا لمزاعمهم.

وبطبيعة الحل غطت وسائل الإعلام القطرية هذا الحدث المُبرك؛ لإثارة الفتن والفوضى، فدعمت منصات قطر الفيديو الحوثي بشكل واسع.

وفي هذا الصدد أكد محللون أن هذا الفيديو مُبرك وليس له أساس من الصحة ؛ نظرًا إلى أن زاوية التصوير تبدو أرضية وهو ما يعني أن كاميرا التصوير كانت في الأسفل وتنتظر لحظة الهجوم.

وقال المحللون إنه لا يمكن وصول طائرة الحوثي على الأرض في منشأة كمطار أبوظبي تعتمد إجراءات خاصة تفرضها قواعد السلامة الجوية.