مساهمين شركة الخضري يطالبون الجهات المعنية بالتدخل

علي القحطاني(صدى):

على خلفية قرار هيئة السوق المالية بإيقاف الشركات التي تتأخر في إعلان نتائجها المالية عن الوقت المحدد، أوقف تداول شركة الخضري.

وفي هذا السياق، أبدى عدد من المساهمين في الشركة قلقهم من القرار، والمماطلة في الإعلانات عن نتائج الفترات المالية الأخيرة، وإرجاع الشركة دائمًا السبب إلى أنها لا تزال بصدد تزويد مراجع الحسابات بالمزيد من المعلومات.

وكانت الشركة قد أعلنت عن خسائر متراكمة تبلغ ١٩٨٪ من رأس مالها بشكل مفاجئ، كما أنها لم تعلن عن النتائج المالية للعام المالي المنقضي ٢٠١٨م حتى تاريخه.

وطالب المساهمون بتشكيل لجنة محاسبية بأمر من الجهات المعنية؛ للتأكد من سلامة أعمال الشركة خلال السنوات الماضية ومراقبة أدائها للخروج برؤية واضحة عنها.