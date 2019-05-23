الميركاتو الصيفي 2019 يشتعل.. توخيل يستعد لرحيل نيمار ومبابي

ماجد محمد(صدى):

وصف مدرب باريس سان جيرمان توماس توخيل الميركاتو الصيفي 2019 بأنه مجنون، لافتًا إلى أنه ليس ساذجًا وبالطبع يتوقع رحيل الثنائي نيمار ومبابي عن صفوف النادي الفرنسي.

وقال ” توخيل ” إنه يتمنى استمرار اللاعبين نيمار ومبابي، إلا أنه يعلم أن كل شيء وارد في كرة القدم، موضحًا أن في الميركاتو الصيفي 2019 يوجد العديد من الأندية التي تسعى لضم لاعبين جدد لذلك هو مجنون.

وأوضح أن دائما هناك احتمالية لرحيلهم والنادي سيستعد جيدا عند رحيلهم ويجد البديل.

وكان مبابي أثار الحيرة حول مستقبله من خلال تصريحاته المثيرة فقال عند تسلمه جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي: ” إنها لحظة مهمة بالنسبة لي، ونقطة تحول كبيرة في مسيرتي، لقد اكتسبت المزيد من الخبرات هنا، وحان الوقت لتحمل مسؤولية أكبر، ربما يحدث ذلك في باريس سان جيرمان، وسأكون سعيدًا بالطبع، أو في مكان آخر ومشروع جديد “.

يذكر أن ريال مدريد تضع كل من نيمار ومبابي على قائمة الميركاتو الصيفي 2019 في القلعة البيضاء، فسيتم تقديم عروض بأموالا كثيرة للتعاقد مع لاعبين من الطراز الأول، للعودة إلى منصات التتويج.