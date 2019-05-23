بعد أنباء انتقال غوارديولا إلى يوفنتوس.. السيتي يصفع النادي الإيطالي

طلال الغامدي(صدى):

رد نادي مانشستر سيتي بقوة ، اليوم الخميس، على أنباء رحيل غوارديولا إلى يوفنتوس الإيطالي والتي انتشرت بقوة خلال الأيام الأخيرة.

وفي هذا الصدد استنكر ألبيرتو جالاسي، عضو مجلس إدارة مانشستر سيتي الشائعات المنتشرة في الصحف الإيطالية حول غوارديولا قائلًا : ” بصفتي مسؤولًا في إدارة مانشستر سيتي، فوجئت اليوم بقراءة أنباء في وكالة تضم مجموعة كبيرة من رجال الأعمال، قالت إن مدربنا سيتم تقديمه مدربًا ليوفنتوس بعد أيام قليلة “.

وتابع رده بقوة على اليوفي: ” أنا في حيرة من أمري أن ناديًا منظمًا ومحترفًا مثل يوفنتوس، يديره بافيل نيدفيد ببراعة، سمح لهذه الأخبار بالانتشار، لأن أول ما يفعله النادي الجاد هو التواصل مع نظيره “.

وأكد : ” أريد توضيح شيء ما، لأنه من الواضح أن ما قاله غوارديولا إنه لن يذهب ليوفنتوس لم يُسمع جيدًا وأصبح شيئًا غير موجود. “.

وكانت أكدت عدة تقارير أن التعاقد مع غوارديولا تم بنجاح ولم يتبقى سوى الإعلان الرسمي من قبل يوفنتوس.

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