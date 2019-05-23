بالفيديو .. نهاية مآساوية لطفل يلعب في سيول نجران رغم التحذيرات

نايف السالم(صدى):

شهدت مناطق مختلفة في نجران، اليوم الخميس، تساقط الأمطار بغزارة وتدفق السيول، التي أسفرت عن العديد من حالات الاحتجاز وانجراف السيارات.

ووثق مواطنون عدد من الفيديوهات التي عكست الأوضاع في نجران تزامنًا مع هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول في الشوارع.

ورصد فيديو نهاية مآساوية لطفل أقل من 12 عاما وهو يعلعب بالقرب من السيول، وعلى الرغم من التحذيرات ونداءات مصور الفيديو إلا أن الأطفال لم يستجيبوا فجرفتهم السيول، إلا أنه تفاعل الشاب زبعان بن علي الصقور مع استغاثة الطفل وأنقذه من الغرق في سيول غرب

وعلى جانب أخر وثق فيديو امتلاء الشوارع بالسيول، موضحة لحظات غرق السيارات وانجرافها في مياه السيول.