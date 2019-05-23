هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات، وظائف تقنية لذوي الخبرة، للعمل بالهيئة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (أخصائي وباحث تخطيط، وباحث في الشؤون الدولية)،

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية أو علوم الحاسب الآلي أو هندسة الحاسب الآلي أو نظام المعلومات الإدارية أو أي تخصص متعلق بالوظيفة خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال.

1- أخصائي وباحث تخطيط (Planning Researcher / Specialist):هنــــــــــا.

2- باحث في الشؤون الدولية (International Affairs Researcher):هنــــــــــــا.