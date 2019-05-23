” لإعادة الرغبة “.. مسؤول يقترح توزيع فياجرا على المواطنين

باريس(صدى):

اقترح مسؤول فرنسي في مشهد مثير للجدل أن يوزع حبات الفياجرا الصغيرة الزرقاء، على الأزواج الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 40 عامًا.

وقدم هذا الاقتراح العمدة الفرنسي جون ديبوزي، عمدة مونتيرو، وذلك على خلفية قلة الأطفال المتواجدين في المدرسة.

وقال العمدة إنه يضع أمامه أولوية وهي إعادة الرغبة إلى سكان مونتيرو الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عاما في إنجاب الأطفال؛ لإنقاذ المدرسة.

ويرى العمدة الفرنسي أن إغلاق المدرسة قد يؤدي إلى موت بلدته، لهذا اقترح اقتراح أكثر جدية وهو فتح منطقة موازية للسكن لجذب سكان جدد.