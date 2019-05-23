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بالفيديو.. تشققات وتصدعات في نفق بنجران لم يُفتتح بعد

بالفيديو.. تشققات وتصدعات في نفق بنجران لم يُفتتح بعد
نايف السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، وجود تشققات وتصدعات قيل إنها في نفق الفيصلية بنجران، والذي لم يتم افتتاحه.

وكانت أمانة نجران قد أعلنت عن إنجاز 85% منه قبل خمسة أشهر، فيما لم يتسنى لـ ” صدى ” التأكد من صحة الفيديو.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4932 ] نشر منذ 2 ساعتين

ودي ابكي من القهر

اااااااااااااااااااااخ لو لي سلطة

[ عدد التعليقات: 499 ] نشر منذ 1 ساعة

شغل الفساد والمستلم المشروع يوقع على الاوراق وهو ما شاف شئ

[ عدد التعليقات: 5326 ] نشر منذ 21 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل

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