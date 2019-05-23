بالفيديو.. تشققات وتصدعات في نفق بنجران لم يُفتتح بعد

نايف السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، وجود تشققات وتصدعات قيل إنها في نفق الفيصلية بنجران، والذي لم يتم افتتاحه.

وكانت أمانة نجران قد أعلنت عن إنجاز 85% منه قبل خمسة أشهر، فيما لم يتسنى لـ ” صدى ” التأكد من صحة الفيديو.