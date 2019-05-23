بالفيديو.. تشققات وتصدعات في نفق بنجران لم يُفتتح بعد
وثَّق مقطع فيديو، وجود تشققات وتصدعات قيل إنها في نفق الفيصلية بنجران، والذي لم يتم افتتاحه.
وكانت أمانة نجران قد أعلنت عن إنجاز 85% منه قبل خمسة أشهر، فيما لم يتسنى لـ ” صدى ” التأكد من صحة الفيديو.
qlq[ عدد التعليقات: 4932 ] نشر منذ 2 ساعتين
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ودي ابكي من القهر
اااااااااااااااااااااخ لو لي سلطة
فهـــــــــد[ عدد التعليقات: 499 ] نشر منذ 1 ساعة
شغل الفساد والمستلم المشروع يوقع على الاوراق وهو ما شاف شئ
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5326 ] نشر منذ 21 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل