قائد الهلال السابق يشكر فهد المفرج : ” كفيت ووفيت “
قدم ياسر القحطاني قائد الهلال السابق اليوم الخميس، الشكر لمدير الكرة للفريق الاول بنادي الهلال، فهد المفرج بعد أن قرر الإستقالة عن النادي.
وقال القحطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : سنوات عديدة تعاقبت على إدارات ومدربين ولاعبين مختلفين والكل مُجمع ويشهد لك على احترافيتك وجديتك وحبك لهذا الكيان العظيم.
وأضاف : كفيت ووفيت يا أبو عبدالله الله يكتبلك كل التوفيق والنجاح في خطواتك القادمة .
ابونايف[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 3 ساعات
حسستني انك رئيس الطواقي
وافيان[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 3 ساعات
المفرج طفش من كثر الاخفاقات المحبطه ياطواقي
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6892 ] نشر منذ 3 ساعات
الهلال جبل ماتهزه ريح
لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الهلال كلاب
لا تحسبن برقصها تعلوا على اسيادها
يبقى الهلال هلال
والكلاب كلاب
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6892 ] نشر منذ 3 ساعات
اللي يقول على الهلال طواقي بالله عليك شوف مكان الطاقيه وين (( فوق راسك ))