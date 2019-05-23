قائد الهلال السابق يشكر فهد المفرج : ” كفيت ووفيت “

ماجد محمد(صدى):

قدم ياسر القحطاني قائد الهلال السابق اليوم الخميس، الشكر لمدير الكرة للفريق الاول بنادي الهلال، فهد المفرج بعد أن قرر الإستقالة عن النادي.

وقال القحطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : سنوات عديدة تعاقبت على إدارات ومدربين ولاعبين مختلفين والكل مُجمع ويشهد لك على احترافيتك وجديتك وحبك لهذا الكيان العظيم.

وأضاف : كفيت ووفيت يا أبو عبدالله الله يكتبلك كل التوفيق والنجاح في خطواتك القادمة .