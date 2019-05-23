إجراء 1000 عملية جراحة يوم واحد في قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أبها للولادة والأطفال

محمد بن طحيطح(صدى):

حقق قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى أبها للولادة والأطفال إنجازات نوعية خلال ما يقارب العام شملت إجراء قرابة 1000 عملية من عمليات اليوم الواحد وأخرى طارئة للأطفال ، كما تم إجراء ما يزيد عن 300 تخطيط تشخيصي متقدم لجذع المخ لأطفال يعانون من إشتباه إعاقة سمعية وبدأ استخدام جهاز زراعة تخطيط السمع بدون التخدير ، بالإضافة إلى معاينة ما يزيد عن 3800 حالة في عيادة الأنف والأذن والحنجرة .

وأوضحت صحة عسير أن القسم بدأ كذلك في التدريب في برنامج الزمالة السعودية لطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وتدريب 12 طبيب مقيم .

كما شهد المستشفى إجراء عمليات نوعية ومنها إجراء أول عملية زراعة لسماعة عظمية لطفل يعاني من ضعف سمع توصيلي متقدم ، وعملية أخرى لتجميل الجزء أعلى الحنجرة لطفل يعاني من إرتخاء أعلى الحنجرة ليتمكن بعدها من الإستغناء عن جهاز التنفس الصناعي .

فيما تم خلال نفس الفترة إجراء أول عملية بالمنطقة الجنوبية لترميم مجرى التنفس وزراعة غضروف من القفص الصدري وذلك لتوسيع مجرى التنفس لطفل يعاني من تضيق حنجري ممتد من لسان المزمار للقصبة الهوائية ، وإجراء عملية لتوسيع مجرى التنفس ب بإستخدام المنظار و الليزر ثاني أكسيد الكربون ليستغني الطفل عن أنبوب التنفس الرغامي بعد 6 سنوات من المعاناة .

وشملت تلك الإنجازات إجراء عملية لطفل يعاني من إلتهاب فطري تحسسي أدى إلى بروز العين وكان يشكل خطر على حاسة الإبصار لديه ، وأخرى لتخليص طفل من أنبوب التنفس الرغامي وعودته للتنفس الطبيعي .