أستاذة جامعية تروي تفاصيل اغتصاب خالد يوسف لها.. ” قالي كنت بختبرك “
تقدمت أستاذة جامعية ببلاغ جديد ضد المخرج المصري خالد يوسف؛ تتهمه فيه بانتهاك عرضها.
واستدعن نيابة مدينة نصر الأستاذة الجامعية التي اتهمت خالد يوسف بانتهاك عرضها في 2015؛ حيث ضمت أقوالها لقضية الفنانتين مي فاروق وشيما الحاج.
وقالت الأستاذة الجامعية في شكواها ضد خالد يوسف إنها تعرفت عليه في أحد المهرجانات وقال لها أن وجهها سينمائي وحدد لها موعد لمقابلتها قي مكتبه.
وتابعت : ” وصلت إلى مكتبه وانتهك عرضي ولما رفضت بالقوة قالي كنت بختبرك ” ، وخرج من مكتبه.
ولفتت إلى أنه هددها بنشر صورها الخاصة التي حصل عليها وعلى إثر ذلك تقدمت ببلاغ .
ماوكلي[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 2 ساعتين
خالد يوسف اختبر اي فنانه اشتركت معه في أفلام سنمائيه
القرشي[ عدد التعليقات: 2556 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا شخص مريض والعياذ بالله فكريآ وجنسيآ ولديه حب السيطرة وإهانة المرأة من خلال ممارسة الجنس
الشاذ معها بالضرب والتصوير والتهديد فيما بعد لو تمنعت منه … اللهم عفوك يا الله .
سعدان[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
عادل امام اذا الفنانة عايزة تشتغل معه لابد انه يجمركها مش بس خالد يوسف