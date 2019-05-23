أستاذة جامعية تروي تفاصيل اغتصاب خالد يوسف لها.. ” قالي كنت بختبرك “

أميرة خالد(صدى):

تقدمت أستاذة جامعية ببلاغ جديد ضد المخرج المصري خالد يوسف؛ تتهمه فيه بانتهاك عرضها.

واستدعن نيابة مدينة نصر الأستاذة الجامعية التي اتهمت خالد يوسف بانتهاك عرضها في 2015؛ حيث ضمت أقوالها لقضية الفنانتين مي فاروق وشيما الحاج.

وقالت الأستاذة الجامعية في شكواها ضد خالد يوسف إنها تعرفت عليه في أحد المهرجانات وقال لها أن وجهها سينمائي وحدد لها موعد لمقابلتها قي مكتبه.

وتابعت : ” وصلت إلى مكتبه وانتهك عرضي ولما رفضت بالقوة قالي كنت بختبرك ” ، وخرج من مكتبه.

ولفتت إلى أنه هددها بنشر صورها الخاصة التي حصل عليها وعلى إثر ذلك تقدمت ببلاغ .