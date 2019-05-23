تقنية جدة تدرب منسوبيها في الاعلام الاجتماعي

سعيد العجل(صدى):

تنطلق الاحد القادم في الكلية التقنية بجدة خمس دورات تدريبية في مجال الاعلام الاجتماعي والتي تستهدف اكثر من من ١٣٠ مدرباً وإدارياً من منسوبي الكلية للتعريف بالإعلام الحديث والطرق المثلى لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي .

وأكد عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي بأن عدد الساعات المعتمدة لهذه الدورة ٤٥ ساعة تدريبية يحصل بعدها المتدرب على شهادة معتمدة في الاعلام الاجتماعي وقال السريعي ان المحتوى المقدم خلال هذه الدورات سيعزز من تطوير المهارات الاعلامية للاستخدام الأمثل لشبكات التواصل الاجتماعي ومميزاتها وطرق الاستفادة منها وصقل الثقافة الاعلامية بما يتوافق مع سياسة الاستخدام وإنتاج المحتوى الاعلامي الناجح وفق المفاهيم الحديثة وتعظيم دور المستخدم في اثراء المحتوى الرقمي في تلك الشبكات ، وتابع تأتي هذه الدورات استكمالا للبرامج التدريبية التطويرية التي اطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال شهر رمضان المبارك حيث سبقها تنفيذ 31 برنامجا تدريبيا لمنسوبي الكلية في عدة مسارات منها صيانة المحركات الكهربائية، والأمن السيبراني وتكنولوجيا الطاقة الشمسية والمتجددة و مهارات الإبداع وإدارة المواهب، التميز المؤسسي ،التحول الرقمي والتي تهدف الى الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي في مختلف المجالات .