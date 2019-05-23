بالفيديو.. رجل يدّعي النبوة : هناك معجزة ستغير العالم ليلة القدر
أظهر مقطع فيديو رجل مغربي يدّعي النبوة، يدعى سعيد بنجبلي، زعم أنه سيكشف عن معجزة ليلة 27 رمضان الجاري.
وقال بنجبلي، إن ليلة 27 رمضان الجاري ستشهد ظهور ” سيدنا قدر أو سيدنا خضر، حاد الشر والضر “ ، حيث سيكون على شكل نصف إنسان ليقدر على مخاطبة البشر، فيما النصف الآخر سيكون على شكل إله.
وزعم بنجبلي أن ”تلك الليلة ستشهد قيام القيامة وأن الله سيكشف نفسه للعباد، ولن تبقى هناك عبودية، حيث ستتحول الأرض إلى جنة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74502 ] نشر منذ 4 ساعات
اعوذ باالله من التنسيم ,,,
,, تنسيم هذا المخلوق ماتنفع فيه الرقع مهما كانت جودة صناعتها ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5330 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يشفيه ولايبلانا