بالفيديو.. رجل يدّعي النبوة : هناك معجزة ستغير العالم ليلة القدر

مليكة فؤاد(صدى):

أظهر مقطع فيديو رجل مغربي يدّعي النبوة، يدعى سعيد بنجبلي، زعم أنه سيكشف عن معجزة ليلة 27 رمضان الجاري.

وقال بنجبلي، إن ليلة 27 رمضان الجاري ستشهد ظهور ” سيدنا قدر أو سيدنا خضر، حاد الشر والضر “ ، حيث سيكون على شكل نصف إنسان ليقدر على مخاطبة البشر، فيما النصف الآخر سيكون على شكل إله.

وزعم بنجبلي أن ”تلك الليلة ستشهد قيام القيامة وأن الله سيكشف نفسه للعباد، ولن تبقى هناك عبودية، حيث ستتحول الأرض إلى جنة.