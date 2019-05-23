قصة إنشاء مبرة شهداء الحرم بعد انتهاء فتنة جهيمان.. الأجر والثواب لهم

نايف السالم(صدى):

أفصح أمين عام مبرة شهداء الحرم المكي الشريف منصور بن عبدالله بن سعيد، عن قصة مبرة شهداء الحرم المكي الشريف، التي أنشئت بعد حادثة اقتحام الحرم المكي الشريف في أوائل عام 1400هـ.

وكانت القيادة الكريمة، قد أصدرت أوامرها وتوجيهاتها بالتكفل بأسر شهداء الحرم المكي الشريف، وتكريم الشهداء وذويهم، عقب انقضاء الحادثة والحكم على جهيمان وأفراد جماعته.

وأكد ” منصور ” ، أنه تم إنشاء مبرة باسم (شهداء الحرم المكي الشريف)؛ تنفيذًا للأمر السامي الكريم رقم 2505/8 وتاريخ 13/ 11/ 1402هـ؛ لتكون بابًا من الخير المستمر، ولتبقى ذكرى لبطولة هؤلاء الأبطال الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الذود عن حمى البيت الحرام، وعملوا على تطهيره من رجس الفئة المارقة التي استباحت حرمات الله.

وأوضح أن الاموال التي يتم تحصيلها لشراء أوقاف يكون أجرها وثوابها لشهداء الحرم المكي الشريف، وتوزع غلة الأوقاف على الأعمال الخيرية وأعمال البر، سواء بإعانة المعوزين والفقراء والمساكين، أو إنشاء مشروعات خيرية كالأربطة والمساجد، أو الإسهام في أي عمل خيري، وفي حال حاجة أسر الشهداء فهم أولي بالبر من غيرهم.

وأفاد بأنها تساهم في الأعمال الجليلة المباركة التي نص عليها نظامها، ومن ذلك مساعدة الفقراء والمحتاجين، ودعم الجهات الخيرية بمختلف أنشطتها الدينية والاجتماعية.