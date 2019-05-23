إلى الوالدين.. شجّعوا أطفالكم على القراءة في سن مبكرة (فيديو)

نايف السالم(صدى):

ينبغي على الآباء والأمهات وعلى كل من يتعامل مع الأطفال، إلى توجيه الأطفال بطريقة صحيحة وجيدة لكني ينجذبوا إلى آرائهم وإقناعهم في السير اتجاه الإبداع والنجاح الكبير.

كما ينبغي توجيه الوالدين لأطفالهم بطريقة صحيحة وجيدة لجعل الأطفال يتعلموا المهارات الاجتماعية المختلفة، وليتعلموا طرق حل المشاكل بالاعتماد على انفسهم وذلك من خلال تنمية شخصيتهم بشكل عام.

وكشف مختص، سبل تشجيع الاطفال التي سوف تساعدهم لأن يتنضجوا عقليا واجتماعيا جنبا إلى جنب مع القدرة على اختيار الطريق الخاص في الحياة.

ويعتبر تشجيع الأطفال على القراءة تحدّيًا كبيرًا، إذ أن القراءة أمر ضروري لتحسين عملية التعلم، حيث أنها تعتبر أمر حيوي لتعزيز الفهم و التواصل الفعال، لذلك فمن المهم تشجيع الأطفال على القراءة في سن مبكرة.

وكذلك من الجدير بالذكر أن القراءة توفّر المتعة وتمنح الأطفال العديد من الفوائد.