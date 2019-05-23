” رمضان و خفايا القمر ” برعاية معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس ” محمد القويحص “

حسين العلي(صدى):

أفتتح معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص فعالية ” رمضان و خفايا القمر ” رحلة من الظلام إلى النور مع ابن الهيثم مساء أمس الأربعاء الذي يعد جزء من فعاليات موسم رمضان والذي تنظمه أمانة العاصمة المقدسة .

وتجول القويحص والحضور في الفعالية إبتداءاً من فيلم ابن الهيثم وزيارة المعرض الرئيسي الذي يحتوي على شرح نظريات الخدع البصرية وأطوار القمر. وكان جزء من المعرض ألعاب الواقع الإفتراضي وعرض تجارب إبن الهيثم للزوار، ومسرحية الحسن ابن الهيثم .

وفي نهاية الجولة أشاد معالي أمين العاصمة المهندس القويحص بإعجابه لفعالية رمضان وخفايا القمر ويتمنى أن يسلط الضوء على الكثير من العلماء المسلمين وخلق الجو الترفيهي الإجتماعي الثقافي الذي يحتاجه المواطنين والمقيمين.

وأشار في حديثه بأن الجيل الحالي أنشغل بالكثير من الفعاليات والبرامج والأنشطة الترفيهية التي قد تكون بعيدة بعض الشيء عن المجال الثقافي ويتمنى أن نستمر في إقامة مثل هذه الفعاليات على مدار العام لإثراء الخلفية الثقافية لدى جيل الشباب والأطفال.

وأختتم تصريحه مؤكداً بأن هناك الكثير من الفعاليات الترفيهية الإجتماعية التي ستقام في عيد الفطر المبارك لأهالي مكة المكرمة وزوارها.

الجدير بالذكر أن الفعالية تستمر إلى يوم 29 رمضان وتستقبل زوارها يومياً من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة الثانية صباحاً بجوار مدينة الملك عبدالله الطبية.