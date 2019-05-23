شاهد لحظات مرعبة.. مقلب رامز جلال يتحول إلى حقيقة مع ماغي بوغصن

أميرة خالد(صدى):

تعرضت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن مع رنامج رامز في الشلال إلى لحظات رعب حقيقة يبدون أن طااقم العمل لم يستطع السيطرة عليها.

وأغرقت مياه الشلال ” القارب ” الذي يركب فيه رامز جلال وماغي بوغصن لأول مرة منذ انطلاق حلقات البرنامج ، وكاد أن يغرق القارب في منطقة خطيرة في الشلال.

وواصلت ماغي بوغصن الصراخ مع رامز في الشلال، وأنهارت من البكاء والصراخ، حيث وبخت رامز جلال لقيامه بالإمساك بها من ملابسها داخل القارب.