بالصور.. امرأة تغطي سيارتها بروث البقر

نيودلهي(صدى):

انتشرت صورة غريبة نشرها الهندي روبيش غاورانغا داس لسيارة غطيت بأكملها بروث الأبقار.

وتظهر الصورة أن السيارة من نوع تويوتا وقد لطخ هيكلها الخارجي بالكامل، ما عدا الزجاج، بالسماد العضوي.

وعلق روبيش على الصورة قائلة : ” أفضل استخدام لروث البقر رأيته في حياتي. غطت به سيجال شاه سيارتها لحمايتها من وهج درجة حرارة الجو التي بلغت 45 درجة “.