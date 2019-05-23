أودي TT سفاري تشبه السيارات الخارقة

فيينا(صدى):

تعتبر سيارة TT سيارة وحيدة صنع منها نسخة واحدة فقط من إصدار Worthersee GTI Meet.

وينزل مئات الآلاف من عشاق السيارات على ضفاف بحيرة جميلة فيما يمكن أن نسميه فقط النسخة النمساوية من Sturgis، ولشكرهم على ولائهم، تحب مجموعة فولكس فاجن تجميع شيء خاص لهم، وأحيانا تطلب مساعدة المتدربين.

وتبدو معظم قطعها جديدة مطبوعة بطابعة ثلاثية الأبعاد، ففي المقدمة لدينا شبك أمامي مميز، ومصدات رياضية، ومصابيح إكسسوارات صفراء، وإطارات ضخمة مخصصة للطرق الوعرة، يذكر أن فولكس فاجن وضعت شيئاً من هذا القبيل في الإنتاج وهي Beetle Dune

و تشبه السيارات الخارقة، ومصد خلفي جديد، والذي نعتقد أنه سُرق من TT أوفرود 2014 الاختبارية، ولا يمكنك أيضاً تفويت حامل السقف الذي لا يوجد بأي طراز TT آخر.