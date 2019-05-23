ضابط إسرائيلي: الجزيرة ويوسف القرضاوي صناعتنا.. والأسلحة موجهة ضدهم (فيديو)

طلال الضوي(صدى):

اعترف ضابط إسرائيلي، بأن قناة الجزيرة القطرية هي صناعة إسرائيلية، مؤكدًا أن يوسف القرضاوي يستلم 2 مليون دولار شهريًا من الكيان المحتل.

وقال الضابط الإسرائيلي في تصريحات تليفزيونية، إن قطر استطاعت أن تجعل الجمعات الإسلامية في فلسطين أن تكون صديقة لإسرائيل، مضيفًا: ” يوسف القرضاوي نحن من صنعناه ويتسلم مالا يقل عن 2 مليون دولار شهريًا منا ” .

وتابع: الجزيرة لعبت دورًا مهمًا في دعم الإسلاميين، وقطر استطاعت أن تزرع عملاء لنا في غزة مقابل ادخال المال القطري لحماس التي بمثابة حزام الأمن لإسرائيل. نعيش في حالة من التعايش مع الإيراينيين ” .

وأضاف: قطر تدعم حماس لحماية اسرائيل وتعتبر هي حزام الامن لإسرائيل من الفلسطينيين، وجميع أسلحة الجماعات الإرهابية المدعومة من قطر موجهة نحو أوطانهم.