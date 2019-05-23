رسميا .. الفيفا تستلم ملف السعودية والإمارات والبحرين المشترك لاستضافة كأس عالم الشباب

ماجد محمد(صدى):

تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، رسميًا ملفًا مشتركًا من ” السعودية والبحرين والإمارات ” ؛ لاستضافة كأس العالم للشباب 2021.

تجدر الإشارة إلى أنه جاءت فكرة الملف المشترك الخليجي ضمن إطار التعاون المتبادل بين الاتحادات الأشقاء، وحرصها على تنظيم مختلف الفعاليات الكروية الكبرى على جميع الأصعدة بما فيها الدولية.

وانطلقت النسخة الـ 22 اليوم الخميس في بولندا وتستمر حتى 15 يونيو بمشاركة 24 منتخبًا بينها المملكة حامل لقب كأس آسيا تحت 19 عامًا.