إزالة ” ودنة ” الأظافر يسبب العديد من الأمراض

أميرة خالد(صدى):

حذر أطباء من إزالة الزوائد الجلية أو ” الودنة ” ، ما يؤدي إلى كشف الطبقة الحامية للجلد، فيصبح أكثر عرضة للبكتيريا والفطريات، ويؤدي ذلك إلى حدوث الالتهابات الجلدية.

وقد تكون أسباب ” الودنة ” ، والأمراض – جفاف الجلد المحاط بالأظافر- الإصابة بالأكزيما، نتيجة لتعرض أظافر الأيدي أو القدمين للمياه لفترات طويلة – ضعف الحاجز المناعي للجلد المحاط بالأظافر.

بالإضافة إلى قضم الأظافر، نتيجة للتوتر والضغوط النفسية، ما يؤدي إلى إزالة طبقة الحامية للجلد، فيصبح عرضة للبكتيريا والفطريات،.

ويتسبب ذلك في الإصابة بالمشكلات التالية- تقيحات والتهاب الجلد المحافط بالأظافر- تشوّه الأظافر- إلحاق الضرر بالأسنان التلبك المعوي، في حالة كانت الأظافر تحمل البكتيريا والفطريات التي تهدد صحة الجهاز الهضمي.