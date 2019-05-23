مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 108 طناً من السلال الرمضانية في مخيمي الزعتري والازرق

سعيد العجل(صدى):

فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية في الأردن وضمن محطته الثامنه مستمر بتوزيع السلال الرمضانية على الاشقاء اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والازرق حيث بلغ عدد المستفيدين في المخيمين 17.713 مستفيد باجمالي 108 طناً من المواد الغذائية .

وتنوعت محتويات السلة الغذائية الرمضانية لتحتوي السلة الواحدة على مجموعة من المواد الغذائية الأساسية كالأرز والسكر والشاي والزيت والبقوليات من العدس والبرغل والطحين وخلافة والتي تلبي احتياج الاسرة السورية لمدة شهر كامل.

الجدير بالذكر ان مركز الملك سلمان يقدم مساعداته الاغاثية للاشقاء اللاجئين السورين في الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية و في المخيمات بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين (UNHCR) والمجلس النرويجي للاجئين (NRC) ، وذلك لضمان إيصال المساعدات الاغاثية لمستحقيها بالشكل المطلوب .