لـ 4 سنوات غوارديولا في يوفنتوس.. والسيتي: شائعات سخيفة

ماجد محمد(صدى):

انتشرت الأنباء خلال الأيام الماضية حول انتقال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إلى يوفنتوس الموسم المقبل.

وفي هذا الصدد أوضح مسؤولون في نادي مانشستر سيتي أن ما يدور حول ” غوارديولا ” ورحيله مجرد شائعات سخيفة للغاية لا تستحق الرد عليها وفقا لـ ” صن ” البريطانية .

ويبدو أن الأمور مستقرة في السيتي ولا يوجد توتر بشأن الشائعات المنتشرة حول غوارديولا.

يذكر أنه نشرت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس سيقوم بتقديم مدربه الجديد، الإسباني بيب غوارديولا، لوسائل الإعلام رسميًا، يوم 14 يونيو المقبل، مؤكدين على أنه تم الانتهاء بالفعل من كافة التفاصيل بشأن التعاقد مع غوارديولا.

وقالت مصادر إن غوارديولا تعاقد مع اليوفي لمدة 4 مواسم، على أن يحصل المدرب على راتب سنوي يبلغ 28 مليون يورو.