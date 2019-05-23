اتحاد التايكوندو يعتمد ” 17 ” مقر تدريبي للدورات الرمضانية

محمد السعران(صدى):

اعتمد الاتحاد السعودي للتايكوندو (17) مقر تدريبي لدورات التايكوندو خلال شهر رمضان بمختلف مناطق المملكة لاستقبال المستجدين وتدريبهم على أساسيات اللعبة بهدف التعريف بفن التايكوندو ونشره على أوساط المجتمع .

وتمركزت تلك الدورات في المناطق التالية :

المنطقة الوسطى (نادي الحي بمتوسطة السويدي ، أكاديمية التايكوندو بنادي الرياض ، نادي الحي بثانوية عرقة ، نادي الحي بثانوية الشيخ محمد بن إبراهيم بحي الشفا ، نادي الحي بمدرسة الفضل بن العباس بحي النرجس ، نادي الحي بمدرسة ربيعة الرأي بحي النسيم ، مركز قلعة الأبطال بحي الشفا) وفي المنطقة الشرقية (نادي الترجي بالقطيف ، نادي الصفا بصفوى ، نادي الخويلدية بالقطيف ، نادي الحي بمدرسة جعفر بن أبي طالب بالقطيف ، أكاديمية نادي هجر بالأحساء) وفي المنطقة الغربية (الصالة الرياضية بوزارة الدفاع بالطائف ، نادي الحي بثانوية عمر بن علي بالمدينة المنورة ، نادي الحي بمتوسطة العاصمة بمكة المكرمة) وفي منطقة القصيم نادي الحي بثانوية فيس بن عاصم ببريدة ، وبالمنطقة الجنوبية نادي الحي بمتوسطة حسن آل الشيخ بأحد رفيدة .

من جانبه أوضح رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو ثامر عبدالله السعران حرص الاتحاد لاستغلال أوقات الشباب فيما ينفعهم وتوسيع قاعدة التايكوندو بالمملكة وهو الجانب الذي يشدد عليه رئيس الاتحاد العميد الركن شداد العمري وبقية أعضاء مجلس الإدارة وسيتم خلال فترة الصيف مضاعفة المراكز للوقوف على مدى الفائدة من تلك المراكز .