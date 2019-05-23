نادي المرتزقة القطري.. الهجوم على أنفسهم طريقة جديدة ضد المملكة

طلال الضوي(صدى):

عرضت حلقة ” نادي المرتزقة ” ، اليوم الخميس، طريقة جديدة يتبعها مرتزقة النظام القطري للهجوم على المملكة، وتنفيذ مخخطاتهم لتفتيت الوطن العرب.

وأوضحت الحلقة، محاولة مرتزق من المدرسة القديمة أخذ أموال، إلا أنهم أخبروه بأن ينتقد ويهاجم هؤلاء المرتزقة ليُصبح لديه مصداقية لدى الناس، ومن ثم الهجوم على المملكة وانتقاد الخطوات التي تتخذها.