هلالي سابق : سامي الجابر هو أسطورة الكرة السعودية

الجمعة 24
مايو
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لازم يقول سامي الجابر أسطورة دام اللي يتكلم هلالي هههههههههههه
ماجد عبدالله اسطورة اساطير الكره السعوديه 👍
وعبدالرزاق حمد الله نجم النجوم 👍
وخذوها مني ياطواقي القادم مبكي لكم 😭😭😭
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غير معروف[ عدد التعليقات: 789 ] نشر منذ 8 ساعات
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المليليح[ عدد التعليقات: 173 ] نشر منذ 8 ساعات
لازم يقول سامي الجابر أسطورة دام اللي يتكلم هلالي هههههههههههه
هوامي[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 8 ساعات
ماجد عبدالله اسطورة اساطير الكره السعوديه 👍
وعبدالرزاق حمد الله نجم النجوم 👍
وخذوها مني ياطواقي القادم مبكي لكم 😭😭😭