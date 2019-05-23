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  3. هلالي سابق : سامي الجابر هو أسطورة الكرة السعودية

هلالي سابق : سامي الجابر هو أسطورة الكرة السعودية




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 173 ] نشر منذ 8 ساعات

لازم يقول سامي الجابر أسطورة دام اللي يتكلم هلالي هههههههههههه

[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 8 ساعات

ماجد عبدالله اسطورة اساطير الكره السعوديه 👍

وعبدالرزاق حمد الله نجم النجوم 👍

وخذوها مني ياطواقي القادم مبكي لكم 😭😭😭

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