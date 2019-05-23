بالفيديو.. الكلباني:بعض الناس في نهار رمضان فر منهم فرارك من الأسد

علي القحطاني(صدى):

تحدث الداعية الإسلامي عادل الكلباني، اليوم الخميس، على أهمية التفكر في خلق الله وقراءة القرآن وغيرها من الأمور التي يجب أن يسير عليها المسلم.

وتابع ” الكلباني ” في برنامجه الرمضاني المذاع على ” SBC ” ، أن هناك أشخاص في نهار رمضان من الأفضل أن نفر منهم، وهم من يسيئون إلى غيرهم لمجرد وقوع حادث صغير على سبيل المثال أثناء القيادة نجد البعض يضبون سريعًا ويبدأون في سباب بعضهم البعض.

ونضح ” الكلباني ” أن لا يتعامل الناس مع الأشخاص التي لا تجيد أن تكظم غيظها وتتحكم في غضبها.