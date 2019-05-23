بالفيديو.. السلطات الإيرانية تلاحق امرأة غنّت للسياح

طهران(صدى):

تلاحق السلطات الإيرانية، امرأة قامت بالغناء أمام عدد من السياح في أصفهان، حيث أمر المدعي العام بتوقيفها.

وانتشر مقطع فيديو، للمرأة تغني وسط الحافلات، التي كانت تنقل السياح إلى هذه المنطقة، الأمر الذي عرّضها لموجة هجوم شنّه إمام الجمعة في نطنز روح الله زميني.

من جانبه، قال يوسف حسني، حاكم نطنز، إنه “ تم تحديد هوية السياح الذين انتهكوا الأعراف الاجتماعية وهوية هذه القرية التاريخية، وتمت إحالة قضيتهم إلى مكتب المدعي العام في نطنز ” .

وأضاف: ” الغيارى على الدين لا يجب أن يسمحوا بانتهاك حدود الله، للأسف، عندما لا يثبت مسؤولو النظام على القيم، يقوم المفسدون بانتهاك الحرمات في شهر رمضان، ويجب على القضاء والمخابرات وأجهزة الأمن التعامل بشكل صارم مع هذه الانتهاكات ” .