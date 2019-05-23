إدارة الاتحاد تحسم مصير أحمد عسيري

ماجد محمد(صدى):

حسمت إدارة نادي الاتحاد مصير القائد أحمد العسيري، مؤكدة أنه لن يرحل حاليًا أو مع الإدارة الجديدة.

واتفق الجميع على عدم الاستغناء عن العسيري في ظل تمسك لويس سييرا به ورفضه الاستغناء عنه.

وقالت مصادر إنه بالرغم من هجوم الجمهور ضد اللاعب إلا أن مسيرو النادي يعتقدون أن اللاعب مفيد للفريق .