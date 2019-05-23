إدارة الاتحاد تحسم مصير أحمد عسيري
حسمت إدارة نادي الاتحاد مصير القائد أحمد العسيري، مؤكدة أنه لن يرحل حاليًا أو مع الإدارة الجديدة.
واتفق الجميع على عدم الاستغناء عن العسيري في ظل تمسك لويس سييرا به ورفضه الاستغناء عنه.
وقالت مصادر إنه بالرغم من هجوم الجمهور ضد اللاعب إلا أن مسيرو النادي يعتقدون أن اللاعب مفيد للفريق .
مواطن 123456[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 4 ساعات
ادارة ومدرب ما عندهم سالفه
نكبتنا هو وفواز
ارجعوا للاخطاء المرتكبه وشوفوا مين سببها
لا تخرج عن الاثنين
اهم اهم شى الموسم القادم يتم جلب حارس باي طريقه
والمعذره منهم نحترمهم ونحبهم لكن الاتحاد اهم