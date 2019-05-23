” الطب البديل ” : نصائح قبل إجراء ” الحجامة “

عادل الحربي(صدى):

نشر المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، اليوم الخميس، عدة نصائح للأشخاص الراغبين في إجراء ” الحجامة “.

وشدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب المعالج قبل إجراء الحجامة إذا كان الشخص يعاني من أي أمراض، إلى جانب الخضوع للفحص السريري من قبل طبيب عيادة الحجامة للتأكد من أنه لائق طبياً.

وأكد أن من حقوق المراجع لمراكز الحجامة فتح ملف من دون رسوم، والاطلاع على رخصة المنشأة ورخصة الممارس الصحي والتأكد من سريانها، بالإضافة لاطلاع المراجع على نوع الحجامة التي ستجرى له.