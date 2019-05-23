بالفيديو.. محمد نور يُثير حيرة الجمهور حول مصير سلمان المؤشر: ” حتوحشنا “
شارك أسطورة الاتحاد محمد نور، مع لاعب نادي الأهالي الحالي سلمان المؤشر في إحد الدورات الرمضانية الحالية.
وظهر ” نور ” و ” المؤشر ” في فيديو أثار حيرة الجماهير، حيث قال ” نور ” : ” يالله عاد السنة الجاية حيوحشنا قسم بالله “.
وأشار البعض إلى أن جملة ” نور ” توضح احتمالية انتقال المؤشر إلى نادي الاتحاد الموسم المقبل بعد صدور القرار الخاص بلجنة المنشطات بشأن فهد المولد.
بحر[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 58 دقيقة
شرالبلية مايضحك منهو محمد نور حتى يحدد مصير لاعب الاهلى الموشر يطقطق على نور
عقده 3 سنوات ويعيش افضل مراحل حياته الكرويه والاحترافيه في الملكى .وتبغاه يوروح ؟؟؟
أقول انت اوحشنا وفكنا من كلامك الفاضى .المؤشر لاعب كبير اكبر من الاتحاد حقك .
ابو خالد[ عدد التعليقات: 1617 ] نشر منذ 29 دقيقة
ماعليكم طققة حوري وكلهم عيال حارة مكاوية حتي لو في شد بين الاهلي والاتحاد لاكن بره تشوف لاعبية الفريقين حبايب خرجات استرحات بلوت سهرات للصبح مع بعض