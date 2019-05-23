بالفيديو.. محمد نور يُثير حيرة الجمهور حول مصير سلمان المؤشر: ” حتوحشنا “

ماجد محمد(صدى):

شارك أسطورة الاتحاد محمد نور، مع لاعب نادي الأهالي الحالي سلمان المؤشر في إحد الدورات الرمضانية الحالية.

وظهر ” نور ” و ” المؤشر ” في فيديو أثار حيرة الجماهير، حيث قال ” نور ” : ” يالله عاد السنة الجاية حيوحشنا قسم بالله “.

وأشار البعض إلى أن جملة ” نور ” توضح احتمالية انتقال المؤشر إلى نادي الاتحاد الموسم المقبل بعد صدور القرار الخاص بلجنة المنشطات بشأن فهد المولد.