وظيفة شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عن توفر وظيفة إدارية لحملة البكالوريوس أو الماجستير، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي ثاني العلاقات العامة والتعاون Public Relations & Collaboration Specialist II).

وتضمنت الشروط، – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو التسويق أو التصميم الجرافيكي أو تخصصات أخرى ذات صلة مع خبرة سنتين، أو درجة الماجستير في العلاقات العامة أو إدارة الأعمال أو التسويق أو التصميم الجرافيكي أو تخصصات أخرى ذات صلة لا يشترط وجود خبرة سابقة.

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا :