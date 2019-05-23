بالفيديو.. فهر هشام ناظر: والدي كان يتلقى مكالمة من سيدي الملك سلمان إذا فاز الهلال
روى فهر هشام ناظر نجل الوزير الراحل هشام ناظر، اليوم الخميس، مدى حب والده لنادي الاتحاد والتحديات بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
وقال ” فهر ” في برنامج الراحل : ” كان في دايما تحديات بينه وبين سيدي الملك سلمان حفظه الله على نتائج مباريات الاتحاد مع الهلال “.
وتابع ” فهر ” : ” لو الهلال هزم الاتحاد تأتي لوالدي مكالمة من الملك سلمان ويقول له: ” غلبناكم “.
يذكر أن سرة ناظر عُرفت بحبها الكبير لنادي الاتحاد واهتمامها بشؤونه، فمنها خرج رئيس الاتحاد السابق عبدالفتاح ناظر شقيق الوزير الراحل هشام ناظر.
أ. فهر هشام ناظر:
كان في دايما تحديات بينه وبين سيدي الملك سلمان حفظه الله على نتائج مباريات #الاتحاد مع #الهلال.. لو الهلال هزم الاتحاد تأتيه مكالمة من الملك سلمان ويقول له: "غلبناكم"..#الراحل_هشام_ناظر #برنامج_الراحل#عيشوا_معنا_رمضان pic.twitter.com/WUJc1kbM2Z
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 23, 2019
المليليح[ عدد التعليقات: 168 ] نشر منذ 8 ساعات
العالمي وبس