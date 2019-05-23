بالفيديو.. فهر هشام ناظر: والدي كان يتلقى مكالمة من سيدي الملك سلمان إذا فاز الهلال

ماجد محمد(صدى):

روى فهر هشام ناظر نجل الوزير الراحل هشام ناظر، اليوم الخميس، مدى حب والده لنادي الاتحاد والتحديات بينه وبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

وقال ” فهر ” في برنامج الراحل : ” كان في دايما تحديات بينه وبين سيدي الملك سلمان حفظه الله على نتائج مباريات الاتحاد مع الهلال “.

وتابع ” فهر ” : ” لو الهلال هزم الاتحاد تأتي لوالدي مكالمة من الملك سلمان ويقول له: ” غلبناكم “.

يذكر أن سرة ناظر عُرفت بحبها الكبير لنادي الاتحاد واهتمامها بشؤونه، فمنها خرج رئيس الاتحاد السابق عبدالفتاح ناظر شقيق الوزير الراحل هشام ناظر.