الشاعر شليويح بن شلاح المطيري في ذمة الله

علي القحطاني(صدى):

انتقل الشاعر الكبير شليويح بن شلاح المطيري، إلى رحمة الله في دولة الكويت الشقيقة، إذ سيتم الصلاة عليه بعد صلاة عشاء اليوم الخميس، ودفن جثمانة في مقبرة الصليبيخات.

وقال ابنه فايز: ” يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ” ، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، انتقل الى رحمة الله تعالى والدي شليويح بن شلاح المطيري.

يذكر أن الشاعر شليويح بن شلاح، يعد من أبرز شعراء القلطة واحد عمالقتها وكانت له مجارة جميلة مع عدد من الشعراء الكبار ومنهم على سبيل المثال الشاعر الكبير مطلق الثبيتي رحمه الله.