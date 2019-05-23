فستان والدة عريس يعرضها لهجوم عنيف عبر مواقع التواصل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعرّضت والدة عريس لهجوم عنيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ارتدائها فستانا باللون الأبيض يشبه فستان زفاف عروس ابنها.

ولم تكتف الأم بارتداء اللون الأبيض لكن تصميم الفستان كان يصلح ليصبح فستانا للزفاف بقماشه الدانتيل وتصميمه القريب من فستان العروس، حتى أن البعض أشار إلى عدم معرفته من منهن العروس.

ونشر أحد المدعوين لحفل الزفاف الصورة عبر مجموعة على فيسبوك وانهالت مئات التعليقات عليها منتقدين الأم.