318 خريجا في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم بتقنية أبها

محمد بن طحيطح(صدى):

اعتمد عميد الكلية التقنية بابها الأستاذ الحسين بن سالم آل عثمان أسماء المتدربين الخريجين للفصل التدريبي الثاني من العام الجاري 1439 – 1440هـ في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم بكافة تخصصات وأقسام الكلية والبالغ عددهم 318 في البكالوريوس والدبلوم ، وهنا آل عثمان الخريجين لهذا الفصل ، موكدا أنهم أصبحوا جاهزين للعمل في الميدان بعد أن تم تدريبيهم في كافة الورش والمعامل والقاعات النظرية بالكلية وفرعها بحي المؤظفين مشيرا إلى أن هناك تنسيقا وظيفيا ومتابعة للخريجين بعد التخرج مع جهات القطاع الخاص من اجل توظيف الخريجين تحقيقا لرؤية المملكة 2030 و المساهمة في بناء الوطن الغالي ودعم القطاع الخاص بكافة الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة ليكونوا سواعد وطنية لبناء هذا الوطن المعطاء.

موكداً على دور الكلية في تهيئة كافة السبل التي من شأنها تحقيق التفوق والإبداع لكافة المتدربين .

وأشار وكيل الكلية لشؤون المتدربين الأستاذ محمد بن ردعان الشهري أن عدد الخريجين بلغ 318 متدربا منهم 264 في مرحلة الدبلوم و54 في مرحلة البكالوريوس في كافة أقسام وتخصصات الكلية البالغ عددها 13 تخصصاً تقنيا .