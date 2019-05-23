عن التشكيك في المسّلمات.. الخثلان: لا تأخذوا الدين من كل من هب ودب (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، أنه يُشرع للمسلم أن يسأل الله عز وجل العتق من النار والفوز الجنة، مشيرًا إلى أن ” قول من قال إنه لا يودع بالعتق من النار فلا وجه له ” .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” الجواب الكافي ” ، أن صلاة المرأة أفضل من صلاتها في المسجد من حيث الأصل، لكن إذا كانت صلاتها في المسجد أقرب للخشوع فسيكون صلاتها في المسجد أفضل لها.

وحول موقف المسلم من ظاهرة التشكيك في المُسلَّمات و الثوابت، قال: إن هذا التيار الذي يشكك في كل شيء ازداد مع وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى المسلم ألا يلتفت إلى هذه التشكيكات، كما يجب ألا نأخذ ديننا ممن كل من هب ودب حتى لا نبقى في ارتباك وحيرة وتشكك.