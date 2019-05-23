حرائق هائلة وضحايا بسبب موجة حر شديدة اجتاحت مصر

القاهرة(صدى):

تسببت موجة حر ضربت مصر اليوم الخميس، في وفاة 3 أشخاص إثر نشوب الحريق الهائل داخل مصنع لإنتاج للمواد البلاستيكية في محافظة المنوفية (دلتا النيل/شمال)، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ونجحت قوات الحماية المدنية المصرية من السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مجددا.

في حين اندلع حريق كبير في أحد المراكز التجارية في شرم الشيخ (شمال شرقي مصر) بسبب ارتفاع شديد في درجات الحرارة، دون وقوع إصابات بشرية.

كما انفجر خزان الوقود بحافلة نقل ثقيل بمحافظة الشرقية (دلتا النيل/شمال)، كما نشب حريق آخر بحافلة نقل جماعي أثناء سيرها في حي شرقي القاهرة.