شاحن يتسبب في وفاة طفل صغير صعقا بالكهرباء

نيودلهي(صدى):

لقي طفل صغير مصرعه ، أثناء لعبه بمفرده بإحدى المنازل في جهانجيراباد بالهند وذلك بعد وضع مقدمة شاحن هاتف في فمه لا يزال موصولا بالكهرباء.

وكان سافر الطفل مع والدته إلى الجنوب لزيارة أقاربه، وتركته يلعب بمفرده في اليوم التالي ، حيث أزالت الهاتف من الشاحن ونسيت سحبه من المقبس، وعندما لاحظ الطفل الشاحن وضعه في فمه.

وادعت التقارير المحلية أن الطفل تم نقله إلى المستشفى بعد صعقه بالكهرباء، لكن تم إعلان وفاته فور وصوله.