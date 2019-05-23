بالفيديو.. بعد حادث مسلسلها الجديد.. سلاف فواخرجي تطمأن جمهورها على صحتها

دمشق(صدى):

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي ، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، تُطمأن بها جمهورها ، بعد غياب استمر 5 أيام، منذ تعرضها لإصابة بالغة، دخلت على إثرها المستشفى؛ بسبب إصرارها على تنفيذ أحد مشاهد الأكشن بنفسها، وهو من المشاهد الصعبة في مسلسل ”خط ساخن“، دون الاعتماد على ”دوبلير“.

وظهرتفواخرجي، بذراع مكسورة وملفوفة بجبيرة قائلة: ”أنا الحمد لله بخير.. ما متعودة كتير أسجل فيديو بس حسيت أن اليوم لازم أطلع وأحكي.. لأنه صار فيه إصابة في العمل وما هي سهلة لكن الحمد لله.. الله تلطف.. وأنا مليحة الآن.. وبشكر كل اللي اتصل واطّمن عليا“.

وأرفقت فواخرجي، الفيديو، بتعليق قائلة: ”شكرًا لكل إنسان اطّمن وسأل.. شكرًا للهفتكم وخوفكم وحبكم.. وإذا بتحبوني شوي فأنا بحبكم أكتر.. والحمد لله دائمًا وأبدًا“، وانهالت عليها آلاف التعليقات عقب نشرها الفيديو بلحظات، والتي جمعت بين الدعاء لها والاطمئنان عليها، معبرين عن فرحتهم بعودتها وظهورها مرة أخرى، بعد نبأ الحادث الأخير.