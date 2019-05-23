جامعة بيشة تعلن توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت جامعة بيشة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للعام الجامعي 1440/1441هـ بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً من حملة (الدكتوراه) في التخصصات الطبية والهندسية والحاسب الآلي.

وضمنت الشروط- الحصول على الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها (في التخصصات الطبية والهندسية والحاسب الآلي، أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة وأن لا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد ونحوه.

بالإضافة إلى امتداد التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وأن يكون الإنتاج العلمي الذي حصل به المتقدم على ترقيته العلمية في جامعته الأصلية متوافقاً مع ضوابط الإنتاج العلمي المعمول بها في جامعة بيشة، وألا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم عن 45 عاماً في حال التقدم لشغل رتبة أستاذ مشارك و50 عاماً لرتبة أستاذ ، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك بناء على توصية من المجلس العلمي.

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