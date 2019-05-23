الجوازات: لا يمكن إلغاء تصريح السفر إلكترونيا بعد إصداره من الإدارة

عادل الحربي(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن إلغاء تصريح السفر عن طريق الخدمات الإلكتروني الخاصة برب الأسرة، حال تم إصداره عبر إدارة الجوازات.

وقالت الجوازات في تصريح له: في حال تم إصدار التصريح عن طريق مراجعة إدارة الجوازات فلا يمكن إلغاؤه عن طريق الخدمات الإلكترونية الخاصة برب الأسرة.

كان ذلك ردًا على سؤال جاء فيه: أن عندي طفلة وأصدرت لها جواز سفر وتصريح عن طريق المحكمة، هل أبوها يقدر يلغي تصريح السفر؟ وفي الصك موجود ختم المحكمة التنفيذية.