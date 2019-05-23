الجوازات: لا يمكن إلغاء تصريح السفر إلكترونيا بعد إصداره من الإدارة
أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن إلغاء تصريح السفر عن طريق الخدمات الإلكتروني الخاصة برب الأسرة، حال تم إصداره عبر إدارة الجوازات.
وقالت الجوازات في تصريح له: في حال تم إصدار التصريح عن طريق مراجعة إدارة الجوازات فلا يمكن إلغاؤه عن طريق الخدمات الإلكترونية الخاصة برب الأسرة.
كان ذلك ردًا على سؤال جاء فيه: أن عندي طفلة وأصدرت لها جواز سفر وتصريح عن طريق المحكمة، هل أبوها يقدر يلغي تصريح السفر؟ وفي الصك موجود ختم المحكمة التنفيذية.
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