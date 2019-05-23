شاب يطالب المحكمة بتطليق زوجته بسبب حبها للدبدوب

القاهرة(صدى):

تقدم شاب مصري بدعوى طلاق ضد زوجته للضرر بإحدى محاكم الأسرة في القاهرة ، بسبب حب زوجته لـ ” الدبدوب ” ، مُشيرا إلى أن أن غرفة نومه يوجد بها أكثر من 100 دبدوب ما تسبب في عدم وجود أماكن داخل غرفته لملابسه أو حتى ملابس زوجته، وأن زوجته ترفض أن تضع تلك الدباديب في غرف أخرى.

وقال الزوج في تصريحات لصحف محلية ، تزوجت زواجًا نابعًا من قصة حب استمرت لأكثر من عام، وتقدمت لخطبتها، ولم يمر عدة أشهر وانتقلنا للمعيشة سويًا في عش الزوجية، فزوجتي كانت مدللة لدى أسرتها، ما جعلنا نعيش قصة حب وحياة زوجية سعيدة، حتى انقلب حالها وتغيرت بدون أسباب، وباتت تطالبني بشراء الورود يوميًا عند دخولي المنزل.

وتابع الزوج بعد الزواج لم تنتبه زوجتي لكلماتي وتفعل ما تريد، فزوجتي تعشق الهدايا، وتمتنع عن تلبية مستلزماتها المنزلية حتى أقوم بمصالحتها بشراء الورد والهدايا، في البداية تقبلت الوضع قليلًا حتى أتمكن من تغييرها لكن دون جدوى، والغريب في الأمر أن زوجتي تغلق باب الشقة بمجرد مشاهدتي من شرفة المنزل دون هدايا أو ورود، وتستمر في عنادها حتى أنفذ طلباتها .

واستطرد قائلاً ، وصل الأمر إلى قيامي بكسر باب المنزل وضربها وطردها، وحينها رفضت المعيشة معها، واتخذت قرارًا بتطليقها لكن والدها رفض، وطالبني بإعطاء ابنته فرصة أخرى، لكنها خرجت وتحدثت بأسلوب غير لائق وأثبتت أنها لن تتغير.