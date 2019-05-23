بنك الرياض يبحث عن حديثي التخرج للعمل بالعاصمة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف بنك الرياض، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لحديثي التخرج من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس، للعمل بالبنك بمدينة الرياض، بمسمى (مُحلل الائتمان Credit Analyst).

واشترط البنك في المتقدم، أن يكون حاملًا لدرجة البكالوريوس في العلوم المالية أو المحاسبة، مشيرًا إلى أنه لا يتشرط وجود خبرة سابقة أو خبرة لا تزيد عن سنتين.

يشار إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الخميس 2019/05/23م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط هنا (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات للتوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة).