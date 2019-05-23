الصفا والمروة.. أكمة وسط مكة قبل العهد السعودي

نايف السالم(صدى):

يعتبر السعي الصَّفَا والمَرْوَةُ الجبلان اللذان يقعان شرقي المسجد الحرام، من الأركان الأساسية لإتمام فريض الحج، إذ لا نقاش في علته أو مشروعيته.

وكانت الصفا والمروة عبارة عن أكمة وسط مكة، تحيط بها بيوت أهل مكة والتي منها دار الأرقم ودار السائب بن أبي السائب العائذي وغيرهما، وكان جبل الصفا متصلًا بجبل أبي قبيس والمروة متصلة بجبل قعيقعان.

ولما جاءت التوسعة السعودية عام 1375 هـ قطعت جبل الصفا عن أصله جبل أبي قبيس، وأبقت على بعض الصخرات في نهايته علامة على موضع المشعر، وكذلك فعلت بالنسبة لجبل المروة، ولكن لوجود مستويين للحرم في جهة المروة أُحدث مدخلان: مدخل أعلى للدور الأعلى وهو مساو لارتفاع جبل المروة في اتجاه الصاعد، ومدخل في الأسفل بقي لاتصال المروة بأصله جبل قعيقعان.

وعندما يصل الشخص إلى المروة يرقى عليها حتى يرى البيت، ويدعو الله عز وجل، وهذا العمل هو ما فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأمرنا به عند حجِّه، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني مناسككم» رواه مسلم.

وقد قام عامل الخليفة أبي جعفر المنصور، على مكة عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس، بإنشاء اثنتي عشرة درجة على الصفا، وخمس عشرة درجة على المروة؛ وذلك لتسهيل الصعود عليهما.

وقال الأزرقي عن جده : كان الصفا والمروة يسند فيهما من سعى بينهما، ولم يكن فيهما بناء ولا درج، حتى كان عبد الصمد بن علي في خلافة أبي جعفر المنصور، فبنى درجهما التي هي اليوم درجهما، فكان أول من أحدث بناءها، ثم كُحِّل بعد ذلك بالنورة في زمن مبارك الطبري في خلافة المأمون.