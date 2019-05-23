أنباء عن رفع الحظر عن استيراد السيجارة والشيشة الإلكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، عن رفع الحظر عن استيراد السيجارة والشيشة الإلكترونية، وكذلك السماح للمسافرين غير المترديين القادمين إلى المملكة باصطحاب 200 سيجارة ذات التسخين الكهربائي.

كما أوضحت المصادر، السماح للمسافرين غير المترددين القادمين للمملكة باصطحاب كمية 60 مل من سوائل تعبئة السيجارة والشيشة الإلكترونية.

وأشارت إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء ستكون هي جهة الاختصاص بفحص منتجات التبغ وإعداد المواصفات القياسية له ومنتجاته وإصدارها واعتمادها، وتحصيل الضريبة الانتقائية أسوة بالتبغ ومشتقاته.

كما أن الهيئة، سيُعرض عليها الكميات الزائدة عن المسموح بها ومعاملتها معاملة التبغ ومشتقاته واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب عليها.