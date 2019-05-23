بالفيديو.. روان مهدي تصدم متابعيها بقص شعرها

بغداد(صدى):

أثارت الفنانة العراقية المقيمة في الكويت روان مهدي ، ضجة بين متابعي مواقع التواصل بتخليها عن شعرها الطويل نهائياً.

وظهرت في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي تجلس بعدما قامت بحلق شعرها لتحصل على قصة ” بوي ” قصيرة جداً.

وأحدث ذلك ضجة كبيرة على تلك الحسابات وحقق الفيديو على أحدها أكثر من 242 ألف مشاهدة، واعتبر الكثيرون أن ما فعلته يحتاج إلى الكثير من الجرأة فيما سخر منها آخرون.

ويشار إلى أن الاسم الحقيقي للممثلة هو روان الصايغ، وبدأت بتحقيق الشهرة عندما رشحتها الفنانة الكويتية القديرة سعاد عبد الله لأداء أحد الأدوار الرئيسة في مسلسل ” نوايا ” في العام 2016.