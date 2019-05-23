مسن يختار السجن حتى لايعود لزوجته

واشنطن(صدى):

تعمّد مسن أمريكي القيادة بسرعة فائقة كي يأخذ مخالفة مرورية ويذهب للسجن، حتى لا يعود لزوجته.

وألقت الشرطة القبض على ليونارد أولسن صاحب الـ 70 عامًا بعدما شوهد وهو يقود سيارته على طريق سريع بسرعة فائقة كما أخرج جسده من سقف سيارته.

وقالت الشرطة أن أولسن فضّل دخول السجن على العودة لمنزل زوجته، وأنه لا يريد العودة إليها بسبب سوء معاملتها له، حيث نفذت رغبة أولسن وأدخلته السجن بتهمة القيادة المتهورة وتعريض حياة الأفراد للخطر.