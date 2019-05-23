مسن يختار السجن حتى لايعود لزوجته
تعمّد مسن أمريكي القيادة بسرعة فائقة كي يأخذ مخالفة مرورية ويذهب للسجن، حتى لا يعود لزوجته.
وألقت الشرطة القبض على ليونارد أولسن صاحب الـ 70 عامًا بعدما شوهد وهو يقود سيارته على طريق سريع بسرعة فائقة كما أخرج جسده من سقف سيارته.
وقالت الشرطة أن أولسن فضّل دخول السجن على العودة لمنزل زوجته، وأنه لا يريد العودة إليها بسبب سوء معاملتها له، حيث نفذت رغبة أولسن وأدخلته السجن بتهمة القيادة المتهورة وتعريض حياة الأفراد للخطر.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25818 ] نشر منذ 37 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
يبي التخلص منها
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5628 ] نشر منذ 11 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ماينلام على صحبة عشير مايوده،،
————
كل مر
______
أشرب مر .. وأكل المر
لا تعاشر لك مر ..
ويشيب قلبك والله .. وبلوعتك ما يشعر
أتركني يا أبو لسانين
اهنا .. وقفل بابي
مو قلب عندك عشرين .. لاعب لعب بأعصابي
حبك كذب .. لعب بلعب
كل عشرتك حيلة .. يا ليلة
عاشر حبيبة تراعيك .. ما تنام لو مسك هم
تفرش لك الدنيا ورود .. تسهر لك بمهجة أم
تتحملك وتدللك .. ليلة بألف ليلة
كلمات: كريم العراقي
ألحان: كاظم الساهر
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5628 ] نشر منذ 10 دقائق
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ماينلام على صحبة عشير مايوده،،
————
كل مر
______
أشرب مر .. وأكل المر
لا تعاشر لك مر ..
ويشيب قلبك والله .. وبلوعتك ما يشعر
أتركني يا أبو لسانين
اهنا .. وقفل بابي
مو قلب عندك عشرين .. لاعب لعب بأعصابي
حبك كذب .. لعب بلعب
كل عشرتك حيلة .. يا ليلة
عاشر حبيبة تراعيك .. ما تنام لو مسك هم
تفرش لك الدنيا ورود .. تسهر لك بمهجة أم
تتحملك وتدللك .. ليلة بألف ليلة
كلمات: كريم العراقي
ألحان: كاظم الساهر