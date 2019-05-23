صحة جازان: مريضة أبو عريش كانت تعاني من أنيميا منجلية

تركي السالم(صدى):

أكد مديرية الشؤون الصحية بمنطفة جازان، أنه لا صحة لنقل دم ملوث لمريضة بمستشفى أبو عريش العام، وماحدث هو أحد المضاعفات التي قد تصيب مرضى الأنيميا المنجلية.

وأصدرت صحة جازان، بيانًا توضح فيه ملابسات الواقعة، موضحة أن المريضة تعاني من أنيميا منجلية مع أعراض تسمم بالدم و قصور في وظائف الأعضاء الحيوية و قد حضرت المريضة إلى مستشفى أبوعريش العام وهي تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة و أنيميا منجلية و ضيق في التنفس .

وأضافت: تبيّن أن حالات تسمم الدم أو الإنتان الدموى و المعروف علميا با septecemia هي حالة مرضية تحدث عندما يصاب الإنسان بالعدوى في أي جزء من أجزاء جسمه كالرئة أو الأمعاء أو المسالك البولية وتنتشر هذه العدوى لتصل إلى دم المريض المصاب و بالرغم من أن الإنسان في الحالات الطبيعية يقاوم هذا النوع من العدوى إلا انه في حالات معينة و منها ضعف المناعة كما هو الحال لمرضى السكري و الأنيميا المنجلية فقد تتأثر هذه المقاومة ويصاب المريض بأعراض تسمم الدم رغم استخدام المضادات الحيوية واسعة النطاق وحالات تسمم الدم من المضاعفات الحرجة التي قد تصيب المريض وتؤدي إلى هبوط ضغط الدم فيما يعرف بالصدمة التسممية septic shock كذلك يمكن أن تؤدي إلى قصور في وظائف أعضاء الجسم الحيوية فيما يعرف علميا multiple organ failure.